Amoroso marca e Borussia vence o Bayern Com gol do brasileiro Amoroso, o Borussia Dortmund derrotou o Bayern de Munique por 1 a 0 neste sábado, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Com a vitória, o Borussia quebra um jejum de sete anos sem vencer o Bayern jogando em casa. Apesar de estar liderando o campeonato com folga, os torcedores do Bayern já começam a ficar preocupados. O time não vence há três rodadas - vem de um empate e duas derrotas derrotas consecutivas A 29ª foi marcada pela excassez de gols. Em sete partidas, foram apenas 10 gols marcados. Veja os resultados: 1860 Múnich 1 x 1 Hamburgo, Hannover 2 x 1 Kaiserslautern, Nuremberg 0 x 0 Bielefeld, Werder Bremen 0 x 1 Wolfsburgo, Hertha Berlín 1 x 0 Rostock, Cottbus 1 x 1 Moenchengladbach. Os dois principais artilheiros do Campeonato Alemão são brasileiros. Aílton (Werder Bremen) lidera com 16 gols e Elber (Bayern Munique) aparece em segundo com 15. O Bayern lidera o campeonato com 63 pontos. O Stuttgart é o segundo com 52 e o Borússia Dortmund é o terceiro com 51. A rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Bayer Leverkusen x Schalke 04 e Bochum x Stuttgart.