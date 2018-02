Amoroso não agüenta os 2 clássicos O atacante Amoroso ainda não se conformou com a anulação dos 11 jogos do Brasileiro, decretada pelo STJD. Especialmente a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3 a 2, no dia 7 de setembro. ?É chato tirarem nossa vitória, ganhamos de forma limpa. Fiz dois gols, um deles muito bonito?, lembrou o jogador. ?Depois de me tirarem os gols, até perdi a motivação para brigar pela artilharia.? Para Amoroso, a confusão estabelecida no Brasileiro é impensável em outros países. ?Marcar dois clássicos em apenas dois dias não existe?, afirmou, ao citar o jogo deste sábado, contra o Santos, e o de segunda-feira, com o Corinthians. ?Por essas e outras é que a mentalidade brasileira ainda está muito atrás da européia.? Antes de saber a equipe que entrará em campo, neste sábado, no Morumbi, Amoroso admitiu que não tem condições de atuar nos dois clássicos, diante do Santos e do Corinthians. ?Isso é coisa para os mais jovens?, brincou o jogador de 31 anos. ?Se o clássico contra o Corinthians fosse quarta-feira, eu jogaria os dois.? Preservar Amoroso é preocupação da comissão técnica do São Paulo, já que o atacante é peça-chave para o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. ?Tive queda de rendimento há algumas rodadas pois não estou acostumado com esse ritmo intenso de jogos?, comentou o jogador. ?Estava há nove anos na Europa e não tive férias nesta temporada.?