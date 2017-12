Amoroso não descansa antes de cirurgia Nem as comemorações pela passagem de ano interromperam a rotina de treinamentos do atacante brasileiro Amororo, que se recupera, em Campinas, de uma lesão no joelho com o fisioterapeuta Nivaldo Baldo. Na realidade, o jogador do Borussia Dortmund, da Alemanha, faz exercícios pré-operatórios uma vez que embarcará dia 7 de janeiro para os Estados Unidos onde será submetido a uma cirurgia de artroscopia com o especialista Jimmy Andrews, no Alabama. Desde setembro Amoroso está no Brasil tentando se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Mas o tratamento de oito semanas não foi suficiente para sua recuperação. A partir daí, o jogador travou uma verdadeira batalha com os dirigentes do clube alemão, só contornada em dezembro com um acordo de redução salarial de 20% e a permissão para a cirurgia. No último dia do ano, Amoroso realizou exercícios na Phsio Sport em dois períodos e promete trabalhar mais quatro horas no primeiro dia de 2004. "Sei que é importante estar bem fisicamente para superar o mais rápido possível esta cirurgia", comentou o atacante de 29 anos que ainda sonha em defender a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2006.