Amoroso: o ?pagador de promessa? Amoroso é um dos jogadores mais queridos da torcida do São Paulo. E um dos mais odiados pelos corintianos. Foi ele que disse que ?falta muito arroz e feijão? para que se pudesse chamar de ?quadrado mágico? o quarteto formado por Roger, Jô, Nilmar e Tevez, como os corintianos ameaçaram fazer nas vésperas do jogo de 7 de setembro, vencido pelo São Paulo por 3 a 2. O jogo anulado. Agora, repete várias vezes que não admite perder nesta segunda-feira no Morumbi os três pontos conquistados com dois gols seus na remarcação da partida, por ordem de Luiz Zveiter, presidente do STJD. ?Tiraram os meus dois gols, mas quero vencer para dar essa alegria para a torcida tricolor?, diz. A torcida o chama de ?pagador de promessas? por haver previsto o tri da Libertadores antes da final contra o Atlético-PR. E ele gosta. ?Tudo o que prometi, estou cumprindo. No Guarani, também era assim. Provocava a Ponte e ganhava sempre. Agora, parei um pouco com isso porque o futebol está muito violento e complicado.? Os são-paulinos adoram dizer que alguns jogadores são a cara do clube. Raí, Kaká, Rogério Ceni e agora estão encantados com Amoroso, que considera tudo um grande exagero. ?A cara do São Paulo é o Rogério Ceni, por tudo o que ele já fez aqui. Eu sou apenas mais um atleta que luta pelo time.? Amoroso, que fez sucesso no Guarani e São Paulo, garante que se dá bem também nos chamados times de massa. ?O Borussia é um time de massa na Alemanha e eu fui ídolo lá. O importante é você respeitar o clube que defende e jogar com responsabilidade.? O contrato do atacante termina em 31 de dezembro e ele ainda não tratou da negociação. Prefere resolver isso após o final do Mundial, mas garante que um título não fará com que peça um grande aumento de salários para continuar. ?Nada disso. Eu quero continuar no Brasil, aqui tem mais qualidade de vida para o que eu quero atualmente. Joguei na Europa e no Japão e não vi em nenhum clube uma infra-estrutura como aqui no São Paulo. Por isso, quero ficar.? Ele considera que o Mundial de Clubes já tem favorito, o São Paulo. ?Nosso time é bom e vai chegar lá com alto rendimento. O Liverpool vai ser o pior adversário, mas nós vamos voltar com esse título.? Palavra de Pagador de Promessas.