Amoroso perto do acerto com o Celtic Enquanto espera uma resposta de Rivaldo, o Celtic vai se acertando com Amoroso. O atacante treinou três dias no clube e nesta quinta-feira foi convidado pelo técnico Martin O?Neill para integrar o elenco numa excursão que o time fará em julho pelos Estados Unidos. "Será uma boa chance para darmos uma olhada mais de perto em Amoroso. Ele foi bem nos treinos que fez aqui esta semana e acho que gostou do clube", disse O?Neill. Amoroso está há 10 dias na Grã-Bretanha. Passou a primeira semana na Inglaterra e segunda-feira chegou a Glasgow, na Escócia. Ele tem aceitado treinar em alguns clubes para mostrar que está recuperado da lesão no joelho direito que o deixou sem jogar desde setembro - em março, rescindiu o contrato com o Borussia Dortmund e ficou sem ter onde jogar nesta temporada na Europa. Na viagem, Amoroso está sendo acompanhado pelo advogado Pedro Adib e pelo fisioterapeuta Nivaldo Baldo. "Não temos pressa nem prazo para definir se ficaremos ou não com Amoroso. Ele é um bom jogador, que já custou muito dinheiro há alguns anos, e vai ser observado", disse o técnico do Celtic. Na excursão, o time fará amistosos contra Chelsea, Liverpool, Manchester United e Roma entre os dias 24 e 31 de julho. Martin O?Neill está procurando um atacante para substituir o sueco Henrik Larsson, que ficará sem contrato dia 30 de junho e já comunicou à diretoria que deixará o clube. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do Celtic, com 238 gols. Amoroso tem 29 anos e carrega no currículo o fato de ter sido artilheiro em quatro países: Brasil (Guarani), Japão (Verdy Kawasaki), Itália (Udinese) e Alemanha (Borussia Dortmund). Ele deve voltar ao Brasil neste fim de semana.