Amoroso pode ser o desfalque no Rio Amoroso pode desfalcar o São Paulo no jogo deste domingo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Medida de precaução, para que o atacante chegue ao Mundial de Clubes em suas melhores condições físicas. ?O Amoroso tem dores no púbis e talvez fique de fora. Ainda não decidi. Já deixei claro que vamos poupar alguns jogadores nas partidas restantes do Brasileiro para conseguirmos chegar com o nosso melhor preparo físico no Mundial?, diz o técnico Paulo Autuori. Caso não jogue, Amoroso será substituído por Thiago Ribeiro, que treinou nesta sexta-feira ao lado de Christian no time titular. ?O Thiago e o Diego Tardelli são dois jogadores em quem confio bastante. Mas, pela característica do jogo contra o Flamengo, o Thiago vai ser o escolhido?, conta o técnico. Richarlyson está confirmado na equipe titular no lugar de Danilo, suspenso pelo terceiro amarelo. ?Ele é um jogador diferente do Danilo. Tem mais força física e movimentação. O Danilo é mais cerebral, mas o Richarlyson pode fazer um bom trabalho nesse jogo?, fala Autuori. Outros jogadores serão poupados, em uma espécie de rodízio. Nesta sexta, não treinaram Júnior e Souza. Mas ambos devem jogar no domingo. Caso não joguem, serão substituídos por Fábio Santos e Leandro Bomfim. O jogo contra o Flamengo será o 66.º do São Paulo no ano. Como o time fará ainda mais 13 pelo Brasileiro, chegará ao Mundial com uma carga de 79 jogos em 2005. Por isso, muita gente vai descansar antes do Mundial. No dia 22, contra o Santos, o São Paulo não terá equipe completa. A idéia é enfrentar o Corinthians, no jogo remarcado, no dia 24, com força máxima. Amoroso é novamente um dos jogadores mais cotados para descansar.