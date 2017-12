Amoroso quer boa recompensa para ficar Amoroso não conversa sobre renovação de contrato antes de 20 de dezembro, quando a delegação do clube volta do Japão, onde irá disputar o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. ?Só quero pensar na disputa do Mundial. Estou com muita vontade de vencer. Encaro este campeonato como a Copa do Mundo que não consegui disputar e, por isso, não quero pensar em outra coisa no momento?. O São Paulo enviou uma proposta oficial a Nivaldo Baldo, seu procurador, mas Amoroso foi claro em recusar-se a ouvir a oferta. ?Estou estudando a oferta que recebemos e, depois do dia 20, converso com o Amoroso. O contrato termina no dia 31 e vai haver tempo de fazer a renovação?, diz Baldo. Jogador e procurador estão magoados com a demora do São Paulo em negociar. ?Quando terminou a Libertadores, procurei o Juvenal Juvêncio e pedi uma reunião para acertarmos um novo contrato. Ele falou que era cedo. Insisti, mandei recados e nada. Agora, vamos esperar o Mundial?, afirma Baldo. E, caso o São Paulo vença, negociar com mais força, é lógico. Para isso, Baldo lista um número enorme de times interessados. ?Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e São Caetano já procuraram a gente. E tem um time do Japão, que paga o que quisermos caso o São Paulo não aceite a renovação?. Ele diz que Amoroso tem apenas o quinto salário entre os jogadores do São Paulo. Ele gostaria que fosse o primeiro, mas sabe que isso é impossível. ?Não queremos loucuras, mas o Amoroso foi um presente para o São Paulo. Não ganha uma fortuna e não recebeu luvas. Agora é hora de acertar isso?. A proposta enviada pelo São Paulo contém uma oferta de luvas ? que é ironizada por Baldo. ?Parece mais uma dedeira. Cobre apenas um dedo, mas isso a gente consegue acertar, não tenho dúvidas. É só dar um pouco de tempo?. Amoroso repete o discurso. Diz que deseja ficar, mas só depois do dia 20. E não fala em dinheiro. ?Aqui é como a minha casa. Todo mundo me trata bem e não quero sair. Se não for para a Europa, quero encerrar a carreira no São Paulo?. E, para encerrar a carreira, quer um contrato de três anos. O São Paulo quer só de dois.