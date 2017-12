Amoroso se reconcilia com o Borussia Amoroso fez as pazes com o Borussia Dortmund. Com uma contusão no joelho, o atacante brasileiro chegou a descumprir ordens do clube alemão e veio fazer exames no Brasil. Agora, de volta à Alemanha, o jogador conversou com os médicos e a diretoria e ficou decidido que ele será operado nos Estados Unidos, em data ainda a ser definida. Toda polêmica aconteceu porque os médicos do Borussia foram inicialmente contra a cirurgia, enquanto os especialistas consultados por Amoroso no Brasil tiveram posição contrária. ?Tivemos um diálogo construtivo e resolvemos os mal-entendidos?, afirmou o presidente do clube alemão, Gerd Niebaum. Como só poderá voltar a jogar na próxima temporada do futebol europeu, Amoroso aceitou redução de 20% em seu salário.