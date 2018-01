Amoroso será operado nos Estados Unidos O atacante Amoroso, do Borussia Dortmund, que há aproximadamente 45 dias vem fazendo tratamento de um entorse no joelho direito com o fisioterapeuta brasileiro Nivaldo Baldo, em Campinas, deverá ser submetido a uma cirurgia nos Estados Unidos. Segundo a assessoria do jogador, a decisão de operar o joelho foi tomada em conjunto pelo fisioterapeuta e pelo médico do clube alemão, Marcus Braun. Amoroso deverá ser submetido a uma astroscopia diagnóstica e, se for o caso, a uma operação para a reconstrução do ligamento do joelho direito. Após várias dessas avaliações, chegamos a conclusão de que é necessário esse tipo de procedimento", declarou Nivaldo Baldo. A cirurgia, deverá ser feita pela mesma equipe que tratou do jogador em 1995, quando lesionou o joelho esquerdo. De acordo com o fisioterapeuta, Amoroso deverá voltar aos gramados ?em breve?.