Amoroso só quer saber do Corinthians Amoroso também ficou irritado com a decisão da CBF de fazer dois clássicos em 48 horas, nos dias 22 e 24 de outubro. E disse que já tem sua opção feita. ?Vou pedir para descansar contra o Santos para entrar com tudo contra o Corinthians. Quero ganhar deles outra vez?, avisou o atacante do São Paulo, que não se conforma com a decisão. ?Só no Brasil que uma coisa dessas pode acontecer.?