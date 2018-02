Amoroso sonha com dupla com Nilmar e canto da torcida O atacante Amoroso está bastante empolgado com a temporada 2007 que vai disputar no Corinthians. Sua felicidade, visível nos treinos que estão sendo realizados na Estância Santa Filomena, em Jarinu (cerca de 90 kms da capital paulista) aumentaram ainda mais com a presença de Nilmar no grupo. A intenção do experiente atacante (32 anos) é formar a dupla de ataque titular do time. Ele já faz até uma projeção do que a torcida pode esperar, e vai cantar, nos jogos: "Ole-lê, ola-lá, é Amoroso e Nilmar, o bicho vai pegar", disse, na entrevista coletiva. "No ano passado cheguei numa situação ruim [o time brigava para não cair], agora será diferente." A brincadeira depende ainda do fim do imbróglio jurídico envolvendo Nilmar, o parceiro MSI, e o Lyon, da França. O jovem atacante está no clube por causa de uma liminar da Justiça do Trabalho e aguarda uma definição da Fifa, que também julga o caso. Nilmar e Amoroso nunca jogaram juntos, pois o segundo chegou ao time após o primeiro se machucar (precisou fazer uma cirurgia no joelho). Pela manhã, o time realizou os treinos físicos no campo, em tom de avaliação. Os resultados só serão divulgados após a avaliação do fisiologista Renato Lotufo. "Todos voltaram bem das férias, não tem ninguém acima do peso", disse o preparador físico Fernando Leão. Daniel, atacante, que passou mal após os exercícios, foi atendido e nada grave foi constatado, à princípio. As novidades foram as presenças de Wendel, Dinelson e Igor, que estavam afastados por terem sido colocados à disposição para outros clubes. O goleiro Marcelo, que será o titular do time na estréia no Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta (dia 17), contou estar feliz com a companhia de Jean - recém-contratado e bem mais velho (35 anos) - e que não se preocupa com a concorrência. "Enquanto eu estiver jogando, tudo bem. Não conhecia o Jean, gostei dele, é gente fina. Assisti aos jogos dele e é bom tê-lo no grupo", disse. Reforços para o time Com a saída de César, a possibilidade do Corinthians contratar um lateral-esquerdo é grande. O nome cogitado é o de Luciano Triguinho, do São Caetano (mas só na base de trocas). Outro jogador que pode chegar é o meia-atacante Lúcio, ex-Fortaleza. Até mesmo jogadores do exterior podem aparecer, como gostaria Leão. Edvar Simões, gerente de Futebol, confirmou a procura no lateral do time do ABC. "O Leão já falou do Triguinho, estamos vendo com os investidores. O São Caetano deu um preço [não divulgado] e estamos vendo. Reforços de peso, só os investidores." Liberado para trabalhar O atacante boliviano Arce conseguiu neste início de semana o visto de trabalho e já pode se apresentar ao clube. Sua chegada ao Brasil deve acontecer ainda nesta segunda-feira à noite, começando a treinar com o grupo em Jarinu até quarta, quando deve ser apresentado aos jornalistas.