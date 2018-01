Amoroso tem seu retorno confirmado Amoroso participou do treinamento do São Paulo nesta sexta-feira e está garantido no time que enfrenta o Botafogo, domingo, no Rio. A volta do atacante, recuperado de lesão muscular, é um motivo a mais de tranqüilidade para o técnico Paulo Autuori, que aposta num resultado positivo para seguir na busca pelos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. ?Se vencermos Botafogo e Internacional (o adversário da rodada seguinte), que são concorrentes diretos, nossas chances aumentam muito?, avisou o técnico do São Paulo, que confirmou a escalação do jovem Hernanes no lugar do lateral-direito Cicinho, suspenso. As projeções do treinador não estão erradas, levando-se em conta a seqüência confortável de jogos que o São Paulo terá até a reta final do campeonato. Depois de enfrentar Botafogo e Internacional, o time pega a Ponte Preta, no Morumbi, e o Flamengo, no Rio. Depois disso, estão marcados seis jogos consecutivos na capital paulista: contra Santos, Brasiliense, São Caetano, Atlético-MG, Juventude e Palmeiras (Palestra Itália). ?Não ter de viajar é uma vantagem, desgastaremos menos os jogadores?, avaliou Autuori. Aliás, o desgaste físico do time é a principal preocupação da comissão técnica, se os 11 jogos apitados por Edílson Pereira de Carvalho forem repetidos. ?Não há problema em jogarmos novamente contra Ponte Preta e Corinthians, mas teremos de mudar o planejamento?, disse Autuori. ?A carga de treinos será diferente e haverá menos tempo para a recuperação física.? Problema - Com a volta confirmada de Amoroso, o atacante Christian é a única dúvida de Autuori. O jogador levou uma pancada nas costas e saiu do treino mais cedo. Caso não se recupere das dores, Diego Tardelli será o substituto diante do Botafogo.