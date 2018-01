Amoroso treina e deve jogar domingo O atacante Amoroso participou normalmente de metade do treino coletivo desta quinta-feira e tem todas as possibilidades de voltar ao time do São Paulo no jogo contra o Botafogo, domingo, no Rio. ?Não senti dores, estou bem e acho que dá para jogar, mas só vou ter certeza sexta-feira?, disse o jogador, ao voltar ao trabalho de fisioterapia. Ele tem dores na virilha desde o último dia 18, quando deixou o campo após fazer o seu segundo gol contra o Vasco, na vitória por 4 a 2. Amoroso, que tem 13 gols marcados em 18 jogos pelo São Paulo, é o artilheiro do time no Brasileiro, com 11. E voltará a formar dupla com Christian, que também vive uma fase muito boa - fez um gol em cada um dos quatro últimos jogos do São Paulo. Tática - No jogo de domingo, a idéia do São Paulo é aproveitar-se da pressão sobre o Botafogo - que liderou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro e hoje está em oitavo lugar, sem marcar e sem vencer há duas rodadas - para ganhar a partida, aproveitando-se dos erros do adversário. O plano do técnico Paulo Autuori é tocar muito a bola, fazer jogadas pelo lado do campo e partir rápido para o gol, quando o Botafogo errar. ?Nós temos competência para tocar a bola e matar a jogada quando chegar a hora. É isso que vamos fazer contra o Botafogo, com muita inteligência e sem precipitações?, afirmou o volante Josué. ?O Autuori está pedindo para aproveitarmos a ansiedade deles.?