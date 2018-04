Amoroso vai jogar no futebol espanhol O atacante Amoroso, de 30 anos, acertou nesta quinta-feira a sua ida para o Málaga, da Espanha. Será o quarto clube europeu em sete temporadas - já esteve na Udinese, Parma (ambos da Itália) e Borussia Dortmund (Alemanha). "Venho para cá mostrar que posso jogar o meu melhor futebol", assegurou o jogador brasileiro em sua chegada ao novo time. Parado desde o ano passado por causa de uma cirurgia no joelho direito, Amoroso acredita que o fato de ter deixado o Borussia Dortmund brigado em nada afetará a sua imagem no Málaga. O clube alemão rescindiu seu contrato em abril por causa das muitas faltas do jogador, que fez a recuperação da operação no Brasil. "O mais importante é fazer gols e trabalhar duro para ter a condição física adequada", afirmou o jogador, que assinará contrato de um ano com a equipe espanhola, que tem opção de renovar por mais 12 meses nas três próximas temporadas. Apesar da fama de goleador, principalmente na sua época de Itália, Amoroso, revelado pelo Guarani, disse que não pode prometer gols. Assim que chegou à Espanha, foi perguntado se teria condições de ser o artilheiro do Espanhol. "Fazer 20, 30 gols é muito difícil", avisou.