Amoroso volta ao Dortmund após três meses O atacante Amoroso está de volta ao Borussia Dortmund, mas pode ser por pouco tempo. Depois de três meses afastado do clube em virtude de uma lesão no joelho, o jogador brasileiro se apresentou nesta terça-feira para ser examinado pelos médicos e explicar aos dirigentes o porquê da resistência para fazer o tratamento médico nas dependências do time alemão. O Dortmund ameaça rescindir o contrato do atleta.