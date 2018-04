Amos Adamu recorre de suspensão da Fifa na CAS O nigeriano Amos Adamu revelou ter entrado com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para reverter a suspensão imposta pela Fifa por supostamente ter tentado receber suborno durante o processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022. O dirigente foi suspenso das atividades do futebol por três anos, em decisão que foi confirmada pelo comitê de apelações da Fifa na semana passada.