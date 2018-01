Anaílson está confirmado no Marília O Marília vai ter time completo diante do Guarani, nesta sexta-feira, em partida que será realizada em Campinas, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia Anaílson, poupado no treino da terça, foi liberado pelos médicos, participou normalmente do coletivo desta quarta e foi confirmado pelo técnico Wladimir Araújo. ?Ele (Anaílson) realmente foi poupado por precaução e felizmente não há nada grave. Ele está liberado para o jogo?, comentou o médico Roberto Mizobuchi. Quem comemorou bastante foi o técnico Wladimir Araújo, que se concentra mais com o adversário. Para ele, Jonas é um jogador perigoso e que precisa ser acompanhado de perto. O atacante é o artilheiro do time campineiro, com 10 gols. A delegação vai deixar a cidade nesta quinta para a concentração em Campinas. Após a vitória sobre a Portuguesa por 3 a 1, o time mariliense soma três pontos, igual a Lusa, ficando atrás do líder Náutico, com seis. O Guarani é lanterna, sem ponto.