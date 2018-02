Anaílson interessa ao Guarani Depois de assimilar a eliminação no Campeonato Paulista, o Guarani espera o fim do carnaval para traçar planos para o Campeonato Brasileiro. A diretoria estará reunida com a comissão técnica para formar uma lista de possíveis reforços. Vários nomes já estão cotados, entre eles o de Anaílson, do São Caetano. O principal argumento para tentar Anaílson e o seu baixo aproveitamento no esquema do técnico Mário Sérgio. Mas existem outros nomes fortes, como o volante Rafael, do Rio Branco, e Fábio Gomes, do Paulista. Para a lateral-esquerda há duas opções. Uma é Émerson Ávila, do União Barbarense, e que ano passado já esteve no Brinco de Ouro. Outra é Marcinho, ex-Rio Branco e que estaria retornando do futebol português. Por outro lado, alguns jogadores devem ser liberados como o lateral Marco Aurélio e Paulo Henrique, que não estão sendo aproveitados pela comissão técnica. O elenco se apresenta na quarta-feira pela manhã, depois do descanso no carnaval. A meta é se preparar para os confrontos com o Vila Nova-GO, pela segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo deve ser confirmado para dia 12, em Goiânia.