Anaílson vai desfalcar o São Caetano O São Caetano poderá ter dois desfalques para enfrentar o São Paulo, neste domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, pelo Torneio Rio-São Paulo. O meia Anaílson está praticamente vetado pelo departamento médico, enquanto o volante Serginho depende ainda de um teste que fará antes do rachão marcado para este sábado pela manhã. O técnico Jair Picerni até parece que gostou dos problemas, porque aproveitou para colocar algumas dúvidas sobre a escalação. "Ainda não sei como vou fazer. Vamos aguardar um pouco mais", disse Picerni, tentando despistar. Em seguida, porém, ele confirmou que só aguarda uma definição sobre Serginho, que correu em volta do campo e realizou exercícios físicos separadamente. Ele próprio confirmou que não sente mais dores na perna esquerda, machucada após um choque com o atacante Dodô, do Botafogo. O volante não atuou na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, quarta-feira. Picerni procurou conversar bastante com os jogadores, pedindo empenho e dedicação principalmente nas finalizações. O time perdeu os últimos dois jogos e comprometeu sua campanha dentro do Rio-SP. Agora tenta a reabilitação, em casa, para continuar sonhando com uma vaga nas semifinais. Caso Serginho seja vetado, existem duas opções: Marlon e Messias. Com relação à ausência de Anaílson, nenhuma preocupação porque Wágner já é titular do time há seis rodadas. Até agora Anaílson ainda não se recuperou totalmente de uma entorse no tornozelo sentido na Vila Belmiro, diante do Santos.