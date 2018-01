Anaílson vira dúvida no São Caetano Além de não estar realizando uma boa campanha no Torneio Rio-São Paulo, já que ocupa apenas a 11º colocação, com sete pontos ganhos, o São Caetano ainda se vê rodeado de problemas com contusões. Depois do goleiro Sílvio Luiz, que tem desfalcado a equipe nos últimos jogos devido a um estiramento no cotovelo direito, agora é o atacante Anaílson que tira o sono do técnico Jair Picerni. Anaílson saiu de campo na derrota para o Santos, na última rodada do Rio-SP, reclamando de uma entorse no tornozelo direito e é a principal dúvida para enfrentar o Vasco, domingo, no ABC paulista. Tanto Sílvio Luiz quanto Anaílson vêm realizando tratamento intensivo. "Precisamos ver a recuperação destes jogadores para saber quem escalar. Caso não se recuperem, teremos boas peças de reposição. O Luciano, por exemplo, vem substituindo o Sílvio Luiz e está tendo excelentes atuações", afirmou o treinador do São Caetano.