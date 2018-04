Analistas do Estado criticam falhas no planejamento do Palmeiras

Eliminado do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Palmeiras deixou de lado a ambição para priorizar a vaga na Copa Libertadores pela disputa do Campeonato Brasileiro. O momento agora é de autoavaliação e de correção de rota para a próxima temporada.

Rico e infeliz, por Antero Greco

Dinheiro pode trazer felicidade, no futebol, desde que aliado a qualidade e competência. Recursos para investir o Palmeiras tem, e isso é elogiável e invejável. Faltou-lhe critério nas contratações e ao planejar 2017.

A começar pela escolha do substituto de Cuca. A opção por Eduardo Baptista se revelou equívoco. Técnico jovem, com muita gente à disposição, embaralhou-se nas escolhas e não montou o time. Tempo perdido. Retornou Cuca, que tampouco chegou a formação confiável; o "professor" campeão se mostra confuso.

O Palmeiras tem elenco e carece de conjunto, pois vários negam fogo (fora as contusões). Em dezembro virá desmanche. Que seja seletivo nas compras em 18.

A hora de Galiotte, por Glauco de Pierri

Chegou o momento de Maurício Galiotte, que recebeu 1.639 votos no pleito que o elegeu presidente, por a mão na consciência – valeu a pena ir para um rumo tão diferente do traçado pela diretoria executiva anterior, da qual ele mesmo fazia parte como vice?

A presença contínua do mandatário é necessária, sem tempo para férias – é o ônus do cargo. Ou dá-se margem para quem não tem nada a ver com o futebol se aproximar e contaminar o ambiente. O momento é de Galiotte, Alexandre Mattos e Cuca reerguerem o Palmeiras – mais ninguém, seja ex-presidente, conselheiro, torcedor ou patrocinadora.

Vitórias e derrotas fazem parte do jogo, mas a postura tem de ser única, certeira. Está nas mãos do presidente.

Cuca e sua fé no jogo, por Robson Morelli

A imagem de Cuca ajoelhado à beira no campo, com sua calça cor de vinho, nas cobranças de pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil, apostando tudo na fé e superstição, foi para mim o maior sinal de que o Palmeiras caminha sem rumo definido em 2017.

Quando o treinador parece entregar ao Divino o destino do seu trabalho e da sua equipe numa decisão de vaga nas quartas de final da sonhada Copa Libertadores, após meses no comando, é porque alguma coisa no percurso não vai bem. Ter fé é uma coisa. Apostar tudo nela é outra bem diferente.

Cuca deveria tomar as decisões diante da sua infantaria, escolher os melhores jogadores, passar confiança a cada um deles pelo trabalho realizado durante a semana. E não se ajoelhar e rezar...