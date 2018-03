Anapolina derrota Lusa no Canindé A Portuguesa deixou escapar a chance de ficar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B, depois de perder para a Anapolina por 2 a 1, neste sábado à tarde, no Canindé, em São Paulo. Com o resultado, a Lusa permanece com 8 pontos, enquanto a equipe goiana passa a ter 9 e ainda espera conseguir mais três pontos perdidos na derrota para o Marília - alega que o adversário utilizou jogadores irregulares e espera o julgamento no Tribunal da CBF. A Anapolina entrou em campo fechada na defesa, deixando claro que o empate já seria um bom resultado. Já a Portuguesa pouco conseguiu criar até sofrer o primeiro gol. Aos 23 minutos, Donizete abriu o placar para os visitantes, de cabeça, após uma indecisão do goleiro Gléguer e da defesa. A única chance de gol da Portuguesa em todo o primeiro tempo aconteceu aos 39 minutos, com Marcos Denner acertando a trave do goleiro da Anapolina. No segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Martins ainda tentou consertar o posicionamento do time paulista, colocando André Luiz no lugar de Rissut e passando Ricardo Lopes para a ala direita. A alteração chegou a dar resultado e a Lusa conseguiu empatar aos 14 minutos, com Marcos Denner escorando de cabeça um cruzamento de Alex Alves. A Anapolina deu o troco aos 19 minutos, quando Cláudio, que fazia sua estréia, comete um pênalti infantil, colocando a mão na bola dentro da área. Rui Barbosa bateu e marcou 2 a 1 para o time goiano. Ficha técnica: Portuguesa: Gléguer; Rissutt (André Luiz), César, Evaldo e Júlio César (Danilo); Capitão, Rodrigo Costa (Cláudio), Ricardo Lopes e Nem; Alex Alves e Marcos Denner. Técnico: Luiz Carlos Martins. Anapolina: Ernandes; Baiano, Cleiton, Valkmar e Róbson Goiano; Donizete (Guga), Cafu, Cláudio e Cacá (Natan); Leonardo Goiano (Pedro Paulo) e Rui Barbosa. Técnico: Wanderley Paiva. Gols: Donizete, aos 23 minutos do primeiro tempo; Marcos Denner, aos 14, e Rui Barbosa (pênalti), aos 20 do segundo. Árbitro: Antônio Buaiz Filho (ES). Cartão amarelo: Rissut, Rodrigo Costa e Natan. Cartão vermelho: Robson Goiano. Público: 2.556 pagantes. Renda: R$ 21.495,00. Local: Estádio do Canindé, em São Paulo.