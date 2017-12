Anapolina derruba o líder da Série B A Anapolina conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B, ao passar pelo Santa Cruz por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira à noite, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Mesmo perdendo a invencibilidade , o Santa Cruz ainda é o líder da Série B, com 10 pontos. Já a Anapolina tem seis pontos, em 11ºlugar. O time da casa dominou o jogo, mas sofreu um gol no final do primeiro tempo, com Curê, aos 38 minutos. A virada aconteceu na etapa final, com gols de Carlão, de cabeça, aos nove, e Maurício Pantera, aos 12. Em Recife, o Sport apenas empatou com o América-RN por 1 a 1, com uma grande ajuda de Robgol. Ele marcou o gol do time pernambucano aos 18 minutos, cobrando pênalti - errou a cobrança, mas aproveitou o rebote do goleiro. E poderia ter feito outro, aos 42 minutos, mas desta vez o goleiro do América não deu rebote. No minuto seguinte, aconteceu o castigo: Washington acertou uma bela virada e empatou. Este foi o segundo empate fora de casa do América, que agora soma cinco pontos e é o 17ºcolocado. O Sport, com seis pontos, ocupa apenas a 14ª posição, depois do terceiro empate consecutivo. Em Joinville, o time da casa venceu o Mogi Mirim por 2 a 1, com gols de Paulinho, de pênalti, e Maurício, ambos no primeiro tempo. Rodrigo descontou na segunda etapa. Com isso, o Mogi segue com apenas um ponto e está em penúltimo lugar. Já o Joinville tem seis pontos e é o 12º. A quinta rodada será completada no fim de semana. Confira os jogos: Sexta-feira - Bahia x América-MG, Brasiliense x Avaí, Fortaleza x Vila Nova-GO e Portuguesa x Caxias-RS; Sábado - Paulista x São Raimundo, Marília x CRB e Londrina x Ituano; Domingo - Náutico x Ceará e Remo x Santo André.