Anapolina e América-RN vencem na Série B A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi completada neste domingo à tarde com dois jogos. E o time da Anapolina deu uma ajuda ao líder Palmeiras ao vencer o Remo, por 2 a 1, em Anápolis. É o que o time paraense permaneceu co m 28 pontos, em terceiro lugar, quatro pontos atrás do time paulista que lidera a competição. O Remo ainda saiu na frente com um gol de cabeça de Rogério Belém, aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas o time goiano virou no segundo tempo, com gols de Rogerinho aos 10 e de Leonardo Goiano aos 41 minutos. A Anapolina tem 21 pontos, ocupando a 17ª posição. Em Natal, o América venceu o Londrina, por 2 a 0, com gols de Rodrigo aos 4 e Helinho aos 48 minutos do segundo tempo. O time potiguar chegou aos 24 pontos, em nono lugar. O Londrina soma 23 pontos, em décimo.