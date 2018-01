Anapolina e Barbarense caem sob sapatos Anapolina e União Barbarense bem que tentaram, mas ficaram num empate sem gols, neste sábado, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O resultado determinou o rebaixamento dos dois times para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2006. O time goiano terminou em 19.º lugar, com 25 pontos, uma posição e um ponto na frente do time paulista, que em 2004, tinha sido campeão da Série C. O jogo foi muito ruim tecnicamente e disputado em clima tenso devido as situações de ambos. Poucas foram as chances de gol. No segundo tempo, irritada com o futebol ruim em campo, a torcida local protagonizou uma cena inusitada ao arremessar sapatos para dentro de campo. A revolta de nada adiantou e o resultado persistiu.