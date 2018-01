Anapolina e Londrina vencem na Série B A Anapolina afastou de vez o fantasma do rebaixamento ao vencer o América-RN por 2 a 1, na tarde deste domingo, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto foi realizado no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Com o resultado, os donos da casa assumem a 16ª posição e contabilizam 26 pontos. Também garantido na divisão de acesso, o time potiguar cai para a 17ª, ficando com a mesma pontuação. No primeiro tempo, a Anapolina abriu o placar com Baiano, aos 25 minutos. O empate do América-RN aconteceu aos 44 minutos com Cristiano. No segundo tempo, Celinho fechou o marcador para o time de Anápolis, aos 25 minutos. No outro confronto, o Londrina bateu o Avaí por 2 a 0, no Estádio do Café, em Londrina. Na 12ª posição, com 28 pontos, os donos da casa ainda sonham com a classificação. Os catarinenses, também na luta por uma vaga à próxima fase, estão em nono, com 29 pontos. Anderson Lobão abriu o marcador para o Londrina, aos 16 minutos da primeira etapa. Fabinho ampliou, aos 17 da etapa final. Faltam duas rodadas para o término da fase de classificação. E os técnicos continuam perdendo o emprego. Celso Teixeira entregou o cargo à diretoria do Ceará, desgastado com a derrota em casa, sexta-feira, para o Sport Recife, por 2 a 0. Curiosamente esta foi a primeira derrota do time cearense em Fortaleza. O time, com 29 pontos, ainda luta pela classificação. Em seu lugar foi efetivado o auxiliar Wanderlei Manuel, que já dirige o time contra o Santa Cruz, terça-feira, em Recife.