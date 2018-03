Anapolina e Remo vencem na Série B Apenas dois jogos completaram a quarta rodada do Campeonato brasileiro neste domingo à tarde. Em Anápolis, a Anapolina venceu o clássico goiano, ao superar o Vila Nova, por 2 a 0, num jogo bastante nervoso. Em Belém, o Remo venceu o Caxias, também por 2 a 0. A vitória da Anapolina foi justa, embora tivesse em campo dois jogadores a mais que o rival - Nei e Fábio Bahia foram expulsos ainda no primeiro tempo. A expulsão de Nei foi o lance mais polêmico do jogo, porque após receber o cartão vermelho ele agrediu a juíza Sirlei Cândida, da própria Federação de Goiás. Os gols da vitória foram marcados por Rubsen aos 21 minutos do primeiro tempo e Jorginho aos 25 minutos da etapa final. Os dois times goianos, agora, tem seis pontos, mas a Anapolina ocupa a nona posição, duas a mais que o Vila. Em Belém, o Remo aproveitou o apoio de sua torcida para superar o forte bloqueio defensivo do Caxias. Venceu por 2 a 0, com gols de Márcio aos 23 minutos do primeiro tempo e Djalma Santos aos 43 minutos da etapa final. O Remo agora tem sete pontos, na sexta posição, enquanto o Caxias tem cinco pontos em 16º lugar. A quinta rodada será realizada no próximo fim de semana, com alguns jogos podendo sofrer alteração por causa da televisão. CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B classificação calendário resultados