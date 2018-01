Anapolina, em casa, ganha do Sport O Sport está em baixa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, sofreu sua terceira derrota seguida na competição, desta vez para a Anapolina, por 1 a 0, em Anápolis (GO). O gol da vitória foi marcado por Esley, no segundo tempo da partida. Agora os dois times têm 18 pontos, mas o Sport é 13.ºcolocado, uma posição acima da Anapolina, por ter dois gols de saldo, contra nenhum do time goiano.