Anapolina escapa e América-RN vence A Anapolina se livrou do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Sport, em Recife, por 1 a 0, chegando aos 27 pontos, em 15º lugar, uma posição atrás do time pernambucano, que já estava livre do descenso e sem chances de classificação para a segunda fase da Série B. O único gol da partida foi marcado por Itaparica, aos 13 minutos do primeiro tempo. Ele matou no peito e chutou forte de esquerda no ângulo esquerdo de Maizena, que acabou surpreendido. Em Natal, na luta para fugir do rebaixamento, o América venceu o Caxias, por 3 a 1, num jogo confuso e com dois pênaltis duvidosos para o time local. Apesar da vitória, o time potiguar, com 26 pontos em 17º lugar, ainda corre risco de ser rebaixado. Vai depender do seu último jogo contra o CRB, outro ameaçado, em Alagoas. O Caxias, com 31 pontos e em 10º lugar, ficou mais longe da segunda fase. Agora não depende mais de suas forças. Na última rodada pegará o ameaçado América-MG, em Caxias do Sul, mas terá que torcer contra tropeços de outros clubes como Paulista e Portuguesa. Todos os gols saíram no segundo tempo. Marcelo Rosa abriu o placar para o América aos 18 minutos, mas Cidimar, de cabeça, empatou aos 26. Os outros dois gols foram de pênalti, aos 42 com Marcelo Rosa e aos 48 minutos com Carioca.