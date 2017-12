Anapolina muda a zaga contra o Botafogo Para enfrentar o Botafogo (RJ), o líder da Série B, a equipe da Anapolina tratou de mudar a sua linha de zaga. E, para reforçar a marcação e o meio-campo, pretende jogar com três volantes: Donizete, Babau e Cláudio. A partida entre Anapolina e Botafogo será disputada neste sábado, às 16 horas no estádio Caio Martins, em Niterói(RJ). Com 18 pontos ganhos, e ocupando a 14ª posição, a Anapolina ainda sonha com a classificação para a segunda fase do Campeonato, que terá apenas 8 equipes: "Este quadro ainda não está definido", avalia o técnico Wanderley Paiva, que voltou atrás em seu pedido de demissão do time, apresentado na semana passada por meio de carta. Além de fechar espaços no meio-campo a Anapolina tomou precauções relação à sua zaga. O jogador Baiano deixa o meio-campo e retorna à lateral-direita, Patrick será o ala esquerdo. Dione em lugar de Rizzo, e jogando ao lado de Walkmar, forma a nova zaga.