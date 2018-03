Anapolina quer os três pontos do Marília O Marília pode perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro por causa da acusação de ter escalado dois jogadores em situação irregular na vitória sobre o Anapolina-GO, por 2 a 0, no dia 26 de abril, pela primeira rodada da competição. O time paulista tem 13 pontos e cairia para 10, enquanto a equipe goiana, que tem 9, alcançaria os 12 e seria o novo líder. De acordo com os dirigentes do Anapolina, os jogadores Romualdo e Jaílson teriam sido escalados irregularmente. O clube está requisitando ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) os pontos da partida.