Anapolina surpreende e bate Ituano: 2 a 1 Em partida movimentada a Anapolina surpreendeu e bateu o Ituano por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Jonas Duarte, em partida válida pela Série B. Os gols foram marcados por Cacá e Ésley, da Anapolina, e Jabá, do Ituano, na etapa final. Com este resultado, o time goiano marca seus primeiros pontos no campeonato. Passa a ocupar a 19ª posição, mas não deixa a zona de rebaixamento. No primeiro tempo a Anapolina se mostrou disposta a arriscar mais subindo para o ataque, com jogadas trianguladas entre Cacá, Ésley e Josimar. Mas insistiu em jogar pelo meio e esbarrou na defesa bem posicionada do Ituano que também anulou suas poucas jogadas pelas alas - a maioria das vezes com faltas duras. Aos 34 minutos, e na melhor oportunidade, o goleiro André Luiz defendeu o chute certeiro do atacante Ésley, da Anapolina. O Ituano, bem armado, marcando bem, mas jogando recuado e de maneira lenta no ataque, deu o troco, aos 35 minutos, quando Jabá bateu cruzado e Ernandes defendeu. No segundo tempo, a defesa do Ituano voltou a abusar das faltas. Tanto que toda a zaga recebeu cartão amarelo. Aos 12 minutos, Josimar foi derrubado na meia-lua, o atacante Cacá cobrou falta, encobriu a barreira e abriu o placar. "Os times são muito iguais; se descuidarmos não colhemos bons resultados", justificou o gaúcho Leandro Campos, técnico do Ituano. Leandro mudou o Ituano, trocando o zagueiro Daniel Marques pelo atacante Rômulo. Com nova postura tática a equipe paulista passou a pressionar em busca do empate. Aos 35 minutos, Lima bateu forte e rasteiro, Ernandes rebateu e Jabá aproveitou o rebote para fazer 1 a 1. Mas a Anapolina, aos 46 minutos, obteve a vitória, com Ésley. A Anapolina volta a jogar em casa enfrentando o Santa Cruz às 20h30 de terça-feira, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Já o Ituano pega o Londrina às 16 horas do próximo sábado no Estádio do Café, em no Paraná.