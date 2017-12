Anapolina tenta reagir na Série B A Anapolina tenta sua primeira vitória na Série B na partida deste sábado contra o Ituano, às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO). Em três jogos disputados até agora a Anapolina fez apenas um gol, está em 23º lugar, não ganhou pontos, passa por momentos difíceis e se tornou um adversário imprevisível para o Ituano. Mesmo desfalcada de vários jogadores, como goleiro Ernandes que dará lugar a Mateus, a equipe do técnico Roberto Fernandes tentará reagir. "Nós queremos reverter em campo a situação atual em que vivemos", afirmou o treinador, que espera se impor junto ao adversário jogando em casa enquanto sua equipe finaliza melhor as jogadas de ataque. Por contusão, o treinador perdeu André Turato (joelho), Ernandes (virilha), Saulo (tornozelo) e Ésley (lombalgia). E dois outros jogadores, o atacante Luciano Viana e o volante Dário, pediram rescisão de contrato. Mas terá no banco o meia-esquerda Almir (ex-Náutico-PE), e do meia-direita Ronaldo (Americano RJ), recém-contratados.