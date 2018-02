Anapolina tenta terceira vitória em casa A sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B continua neste sábado com os times buscando pontos para chegar à segunda fase. O Avaí-SC, 12º colocado com oito pontos, vai ao interior de Goiás, no Estádio Jonas Duarte, enfrentar a Anapolina, que luta para fugir da zona do rebaixamento. O time goiano ocupa a 17ª colocação, com seis pontos, ambos conquistados com duas vitórias em casa diante de Ituano e Santa Cruz. Na última rodada, a Anapolina perdeu do São Raimundo, por 1 a 0, em Manaus. Em Joinville, Santa Catarina, o América-RN tenta sua segunda vitória na competição diante do time da casa. O Joinville é o 18º colocado, com seis pontos. O América, pior ainda, ocupa a 20ª colocação, com cinco. Seis times serão rebaixados ao término da primeira fase. No domingo, mais duas partidas completam a rodada. Às 11 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Record, o Paulista recebe o Ceará no Estádio Jaime Cintra. Às 16h30, o líder Brasiliense recebe o Caxias, na Boca do Jacaré.