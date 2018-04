Anapolina vence Fortaleza na Série B Faltando quatro rodadas para o final da primeira fase da Série B, a Anapolina deu, na tarde deste domingo, um grande passo para escapar do rebaixamento. O time goiano recebeu o Fortaleza no estádio "Jonas Duarte", em Anápolis e, com um gol no final, venceu por 2 a 1. Com o resultado, a Anapolina subiu para a 15ª colocação, com 23 pontos, e precisa de mais uma vitória, em quatro jogos, para escapar matematicamente do descenso. O Fortaleza, apesar de ter se mantido na quarta colocação, com 33 pontos, adiou a sua classi ficação. Os donos da casa abriram o placar logo aos 35 minutos primeiro tempo com o meia Ronaldo. Os cearenses conseguiram chegar ao empate aos 19 minutos do segundo tempo, através do zagueiro Ronaldo Angelim. Mas aos 43, de falta, Fábio Recife desempatou para o time goiano. A 20ª rodada da Série B já começa nesta terça-feira, com mais quatro jogos: Sport X Brasiliense, América-RN X Avaí, Remo X Marília e Vila Nova X São Raimundo. Até o momento, apenas o Londrina já tem seu rebaixamento decretado, mas outros cinco clubes vão cair para a Série C. Por outro lado, Náutico, Bahia e Brasiliense já se classificaram à segunda fase. Faltam, portanto, mais cinco vagas.