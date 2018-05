Ancelotti celebra título do Real Madrid e exalta gol de Bale no fim do jogo

VALÊNCIA - Campeão pela primeira vez com o Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti não escondeu sua felicidade com a conquista da Copa do Rei. Momentos após a vitória por 2 a 1 sobre o rival Barcelona, nesta quarta-feira, em Valência, o comandante madrilenho exaltou a atuação de sua equipe, mas em especial o belo gol de Gareth Bale, aos 39 minutos do segundo tempo.

"Tenho certeza de que foi o gol mais importante da carreira do Bale. Ele aconteceu em um momento determinante da partida. Todos jogaram muito bem porque o fizeram como uma equipe. Para ganhar do Barcelona, é preciso jogar assim, compactos, como uma equipe", declarou.

O Real dominou o Barcelona ao longo dos 90 minutos, aproveitando-se do nervosismo do rival, que atravessa crise. Até para aumentar a pressão sobre os catalães, Ancelotti colocou sua equipe marcando no campo de ataque, apertando a saída de bola, que muitas vezes acabou sendo falha, principalmente com Busquets.

"Tentamos pressionar lá na frente, ter o controle da partida e utilizar o contra-ataque. No primeiro tempo entregamos a bola quando tínhamos que ter mais posse. Defensivamente estivemos muito bem. No meio de campo buscávamos defender com quatro para evitar os passes entre as linhas", analisou.

E o Real precisou superar o desfalque de seu principal jogador para chegar à conquista. Lesionado, Cristiano Ronaldo esteve no Estádio Mestalla apenas como espectador e gostou do que viu. "A equipe esteve muito bem, soube sofrer. Merecemos (o título) porque criamos mais chances. Estou muito feliz. É o primeiro troféu da temporada e vamos lutar pelos dois próximos", disse em relação ao Campeonato Espanhol e à Liga dos Campeões.