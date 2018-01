Ancelotti coloca o Milan no ataque O técnico Carlo Ancelotti decidiu apostar no ataque para a partida que o Milan fará nesta quarta-feira contra o Brugges, em casa, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Ele sacou o holandês Seedorf e escalou o português Rui Costa para dividir com Kaká a armação das jogadas para os atacantes Shevchenko e Inzaghi. A ESPN Brasil mostrará o jogo ao vivo, às 16h45. A equipe italiana lidera a chave com quatro pontos, contra três do Ajax, dois do Celta e um do Brugges. Se ganhar nesta quarta, o Milan ficará em ótima situação para conseguir uma das duas vagas para a segunda fase. Ancelotti não poderá contar com Gattuso (suspenso) e Ambrosini (machucado). O volante que dividirá com Pirlo a responsabilidade de marcação será Brocchi, embora o treinador tenha à disposição um jogador muito mais talentoso como é o caso do argentino Redondo. Rivaldo desta vez foi convocado, mas isso não é garantia de que pelo menos ficará no banco de reservas. Ancelotti o excluiu do banco no dérbi disputado contra a Inter de Milão por opção técnica e não o relacionou para o clássico de domingo passado contra a Lazio porque ele estava gripado.