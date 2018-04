Ancelotti completa seis anos à frente do Milan nesta terça

O técnico Carlo Ancelotti, que completa seis anos à frente do Milan nesta terça-feira, dia em que a equipe enfrentará o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões, disse que não esperava ficar tanto tempo no comando do clube. "Sinceramente, não esperava permanecer aqui após seis anos. Mas aconteceu, e estou pronto para outros seis anos", disse Ancelotti. O técnico, de 48 anos, assumiu o comando do Milan em 5 de novembro de 2001, quando substituiu o turco Fatim Terim. Desde então, Ancelotti conquistou um Campeonato Italiano (2003-04), uma Copa da Itália (2002/03), uma Supercopa da Itália (2003/04), duas Ligas dos Campeões (2002/03 e 2006/07) e duas Supercopas Européias (2003, 2007). "Este sexto ano é como os anteriores, com as mesmas preocupações. A história continua, não estou cansado. Não pedirei um presente à equipe, pois ela já faz o bastante", disse o técnico. Sobre a partida contra o Shakhtar, equipe com a qual o Milan divide a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões, o treinador previu dificuldades. "Será importante ganhar, e não será fácil. É um objetivo difícil, mas alcançável, que nos daria a possibilidade de assegurar a classificação para a próxima fase", disse. Por outro lado, o técnico se mostrou otimista quanto ao futuro do Milan no Campeonato Italiano, no qual ocupa a nona colocação, a onze pontos da líder Inter de Milão, e a sete da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. "Sete pontos não é pouca coisa em relação a equipes que vão muito bem, mas se reagirmos logo, podemos tirar a diferença", disse. Para esta recuperação, o técnico disse contar com a imprescindível ajuda do atacante Ronaldo, que voltou a ser relacionado para as partidas do Milan após a lesão muscular sofrida em 31 de julho. "Ronaldo está novamente conosco, mas ficou três meses sem jogar. Meu desejo é de que esteja no banco. Caso tenha condições, entrará em campo. Mas ele está sendo preparado para o próximo domingo", concluiu Ancelotti.