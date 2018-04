Ancelotti diz que reencontro com Milan será especial

O encontro desta terça-feira entre Milan e Real Madrid é apenas um amistoso, mas o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a partida em Dubai será especial. Afinal, o treinador do clube espanhol teve uma longa passagem de sucesso pelo clube italiano entre 2001 e 2009, o que inclui a conquista de dois títulos da Liga dos Campeões da Europa. E até o atual técnico do Milan, Filippo Inzaghi, foi dirigido por ele.

"Vai ser uma partida muito especial para mim. Tenho uma história muito grande com o Milan e também uma boa relação com o treinador do Milan, que foi meu jogador. Será um dia especial para mim. É uma honra jogar contra eles porque tenho muitas boas recordações deste clube", disse.

Empolgado, Ancelotti destacou que o amistoso reunirá os dois maiores vencedores da Liga dos Campeões - o Real Madrid possui dez títulos, três a mais do que o Milan. "É um jogo de preparação, os dois times entendem assim, mas também vai ser um grande show para o futebol. Se enfrentarão as duas equipes com o maior número de títulos europeus. É bom ser protagonistas deste evento", disse.

Ancelotti evitou confirmar a escalação do Real Madrid, mas revelou que pretende realizar vários testes em seu time no amistoso desta terça-feira. "Todos os que vieram estão disponíveis, eu não vou dizer a escalação, mas todo mundo vai jogar. Aqueles que estão em Madri não estão disponíveis. Esta semana é muito importante para nos preparar para o próximo jogo. Queremos jogar este jogo bem para preparar o próximo da melhor maneira. Estamos focados para continuar com o bom momentos que vivemos", explicou.