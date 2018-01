Ancelotti diz que Rivaldo jogaria O Milan terá todos os brasileiros em campo neste domingo, contra o Lecce, em Milão, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Carlo Ancelotti confirmou a escalação de Dida, Cafu, Serginho e Kaká. O técnico disse que Rivaldo, que rescindiu o contrato na sexta-feira, também seria escalado se não tivesse deixado o clube. E atuaria no meio-de-campo, posição preferida do jogador, que agora procura um novo clube. O brasileiro saiu do Milan reclamando muito porque dificilmente era aproveitado por Ancelotti, que sempre preferiu escalar o português Rui Costa. ?Quando nos despedimos na sexta-feira, eu não imaginava que o Rivaldo poderia tomar essa decisão, porque me parecia bem tranqüilo?, afirmou o técnico. ?Lamento porque além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa. Muito sensível e muito correta.? Ancelotti mandou ainda um recado a todo o elenco. ?Que fique bem claro que aqui no Milan ninguém pode se sentir seguro como titular. O Rivaldo queria jogar, mas eu não podia lhe garantir isso. Tudo aquilo que se devia e podia fazer para tentar convencê-lo a ficar foi feito.? Ancelotti definiu o Milan com Dida, Cafu, Nesta, Maldini e Serginho; Gattuso, Pirlo, Kaká e Rui Costa; Shevchenko e Tomasson. Filippo Inzaghi está relacionado para o jogo, mas sente dores nas costas. Se for para o estádio, começará no banco. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o Milan tem interesse na contratação do lateral-direito Michel Salgado, do Real Madrid.