Ancelotti: ?eliminação é inexplicável" O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, não conseguiu explicar a derrota por 4 a 0 para o Deportivo La Coruña nesta quarta-feira e a conseqüente eliminação do time na Liga dos Campeoões da Europa. Segundo ele, o resultado ?foi algo inexplicável?, já que entrou em campo com a vantagem de ter vencido por 4 a 1 o jogo de ida, na semana passada. Mesmo assim, tentou argumentar. Lembrou que a marcação de um gol logo no início foi determinante para os espanhóis, ?além disso, falhamos no segundo e terceiro gols?, reconheceu. O treinador garante que sua equipe não entrou relaxada em campo, por conta da grande vantagem aberta no jogo de ida. Na verdade, diz Ancelotti, os méritos maiores são do adversário. ?O Deportivo foi muito bem. Fez uma grande partida e mereceu ganhar?, disse. Carlo Ancelotti disse ter ficado impressionado com o futebol do Deportivo e a partir de agora passa a considerar o time espanhol favorito nos confrontos com Porto.