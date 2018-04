Ancelotti elogia Lucas Silva, mas não garante acerto com brasileiro

O técnico Carlo Ancelotti reiterou o interesse do Real Madrid no volante Lucas Silva, mas desconversou sobre um futuro acerto com o jogador do Cruzeiro. O treinador italiano avisou que o clube só deverá se decidir sobre reforços após o Natal.

"Estamos interessados em Lucas Silva, mas também em outros jogadores", declarou o treinador, preocupado com reforços para o desfalcado meio-campo do Real. O time perdeu três jogadores do setor em sequência nas últimas semanas, em razão de problemas físicos: Luka Modric, Sami Khedira e James Rodríguez.

No caso de Khedira, existe boa chance de ele ser negociado na próxima janela de transferências, em janeiro. O volante vem sendo cogitado em clubes como o inglês Arsenal e o alemão Borussia Dortmund.

Diante destas baixas, por lesão ou rescisão, Ancelotti quer garantir as alternativas no elenco madrilenho. "Depois do Mundial de Clubes, vamos tomar uma decisão tomando por base a situação dos nossos meio-campistas que estão machucados", disse Ancelotti.

Somente após esta avaliação do elenco, o treinador vai em busca de reforços. "Temos que esperar até o Nadal, quando tudo estará muito mais claro. Aí vamos tomar nossas decisões", declarou o comandante do Real Madrid.

Eleito um dos melhores jogadores do Brasileirão, Lucas Silva não apenas admite o sonho de jogar no Real como também confirma sondagens do clube espanhol com seu empresário. Ele, contudo, reitera que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial do time de Cristiano Ronaldo.