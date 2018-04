Ancelotti nega rumores, mas não confirma futuro no PSG

PARIS - Alvo crescente de rumores sobre seu futuro, o técnico Carlo Ancelotti voltou a desmentir uma eventual transferência para o Real Madrid, neste sábado, mas deixou em aberto seu futuro no comando do Paris Saint-Germain.

"Não é verdade que eu disse ao clube que eu queria deixar Paris. Não há nada de novo. A imprensa falou do Real Madrid e de outros clubes, mas eu não falei com nenhum clube, porque eu sou claro com os meus superiores", afirmou o treinador, cotado para substituir José Mourinho no time espanhol já na próxima temporada.

"Há um monte de boatos agora, mas do meu lado não há notícias. Como eu já disse, quero terminar o campeonato e conquistar o título. O final da temporada é esperado para discutir com o clube e tomar uma decisão. Ainda temos tempo para decidir o futuro", disse Ancelotti. "Tenho um contrato aqui. Nenhuma decisão será tomada antes do final do campeonato".

O técnico deve anunciar seu futuro nas próximas semanas, antes mesmo do fim do Campeonato Francês, se o PSG confirmar o título. O time lidera com folga a tabela, com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, faltando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato.