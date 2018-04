Ancelotti pede para deixar PSG e acertar com o Real Madrid

PARIS - Os rumores de que o técnico Carlo Ancelotti estaria de partida para o Real Madrid ganharam mais força neste domingo. O diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, confirmou que o treinador italiano pediu para deixar o clube francês para acertar com o time espanhol, onde poderá substituir José Mourinho.

Ancelotti teve neste domingo uma reunião com o próprio Leonardo e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, para definir seu futuro. "O Carlo pediu para sair para acertar com o Real Madrid, mas queremos que ele fique. Não houve uma decisão ainda, ouvimos o Carlo. Temos que considerar tudo um pouco", comentou o dirigente brasileiro, em entrevista ao jornal L''Equipe.

Mesmo com o pedido do italiano, o PSG parece determinado a mantê-lo, e Leonardo garantiu que o clube sequer pensa em outro treinador para a próxima temporada. "A prioridade ainda é que ele permaneça com a gente. Nós nunca conversamos com outros treinadores", afirmou.

Carlo Ancelotti foi contratado pelo PSG para a temporada 2011/2012 e na semana passada garantiu o primeiro título do Campeonato Francês ao clube desde 1993/1994. Por conta desse sucesso, o time parisiense chegou a recusar uma investida do Real Madrid pelo treinador, segundo revelou Al-Khelaifi.

Ele também confirmou o pedido de Ancelotti para deixar o PSG, mas lembrou que o técnico ainda tem um ano de contrato. "Discutimos e o Ancelotti pediu para ir para o Real Madrid. Como já disse, ele ainda tem um ano de contrato, de modo que não pode sair. O problema é dele, não nosso. Normalmente tem que respeitar o contrato", comentou.

Caso tenha seu pedido atendido, Ancelotti treinará um time espanhol pela primeira vez na carreira. Ele entraria na vaga de José Mourinho, que não conseguiu levar o Real a nenhum título nesta temporada e vinha tendo problemas de relacionamento com o elenco. O português estaria de malas prontas para voltar ao Chelsea.