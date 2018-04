Ancelotti poupa Lucas em jogo da Copa da França

O meia será preservado por causa da sequência de jogos da equipe nas últimas semanas, incluindo as rodadas do Campeonato Francês e os duelos da Liga dos Campeões - o time foi eliminado pelo Barcelona nas quartas de final.

Ancelotti vai poupar o brasileiro porque seu foco é o título do Francês, maior objetivo do clube para esta temporada. Sem levantar o troféu há 19 anos, o time está perto de encerrar o jejum. Lidera o campeonato com nove pontos de vantagem sobre o segundo lugar, faltando seis rodadas para o fim.

Além de Lucas, o técnico não terá Chantôme e Ménez, lesionados. Em compensação, contará novamente com Thiago Motta, brasileiro naturalizado italiano. De volta ao time nos últimos jogos, o jogador recebeu elogios do treinador.

"É um atleta muito experiente, que já jogou em vários clubes. Sabe como atuar em grandes jogos e fala muito com os companheiros dentro de campo. Trata-se de um jogador muito importante para a equipe", afirmou.