Ancelotti prefere evitar Milan na Liga dos Campeões

"Um Chelsea x Milan seria uma situação muito particular para ambos. A carga emocional seria especial", disse Ancelotti, que venceu duas Liga dos Campeões pelo Milan como técnico, ao jornal La Gazzetta dello Sport desta sexta-feira.

"Confesso que prefiro evitar um encontro com o técnico Leonardo, do Milan, em Stamford Bridge em fevereiro. Mas se acontecer, não será problema. O futebol coloca essas situações na sua frente", acrescentou.

Ancelotti, que não contará com Didier Drogba, Salomon Kalou, John Obi Mikel e Michael Essien devido a Copa Africana de Nações no início do ano, disse que o Chelsea não deve contratar reforços para a equipe.

"Estou satisfeito com meu time. Em janeiro Drogba, Mikel, Kalou e Essien estarão na Copa Africana e ficarão de fora de quatro partidas da liga", disse ele.

"Mas eu tenho outros jogadores promissores, como Fabio Borini e Gael Kakuta".

(Reportagem de Paul Virgo)