Ancelotti revela interesse em renovar contrato com PSG O técnico Carlo Ancelotti deixou para trás a recente eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e deu um recado à diretoria do clube: quer renovar seu contrato para seguir seu trabalho no time que conta com estrelas com o Ibrahimovic, Beckham e os brasileiros Lucas e Thiago Silva.