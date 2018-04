Ander Herrera nega haver participado de manipulação de jogo

O meia Ander Herrera, atualmente no Manchester United, negou nesta terça-feira as acusações de que tenha participado de um esquema de manipulação de resultados enquanto estava jogando na Espanha pelo Zaragoza.

"Eu nunca tive e nunca terei nada a ver com a manipulação de resultados dos jogos. Se eu for chamado para depor em qualquer audiência judicial, eu irei participar feliz, pois a minha consciência está totalmente clara", escreveu o jogador no seu perfil na rede social Facebook.

Uma acusação apresentada pela Procuradoria Anticorrupção da Espanha na última segunda-feira incluiu Herrera, Gabi Fernandez, o atual capitão do Atlético de Madrid, Javier Aguirre, técnico da seleção japonesa, e o lateral-direito brasileiro Wellington Silva entre os 42 denunciados terem supostamente participado de manipulação da vitória do Zaragoza por 2 a 1 sobre o Levante em 21 de maio de 2011.

De acordo com a procuradoria, o Zaragoza, correndo risco de cair para a segunda divisão, desembolsou uma quantia ao Levante para facilitar uma vitória na partida entre as equipes, pela última rodada da temporada 2010/2011 do Campeonato Espanhol.

Entre os denunciados também estão o próprio Zaragoza, como pessoa jurídica e seu presidente, Agapito Iglesias. A acusação também se estende aos 18 jogadores relacionados pelo clube para aquela partida.

Do lado do Levante, a denúncia se resume aos 18 atletas relacionados para o confronto, incluindo Wellington Silva. Ainda De acordo com a acusação, para que o objetivo fosse alcançado, o clube firmou um acordo com os atletas do Levante. Na Espanha, a manipulação de resultados é um crime que pode levar à prisão.