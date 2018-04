Anderlecht apresenta seu carro para a Superleague Formula

Após o Flamengo apresentar no último sábado o seu carro para a disputa da Superleague Formula, nesta quinta foi o Anderlecht, da Bélgica, que mostrou ao público o bólido com o qual participará da nova categoria do automobilismo que terá suas provas disputadas em circuitos europeus. O carro, com as cores branca e roxa do Anderlecht, foi apresentado à imprensa e aos jogadores pelos presidentes da equipe, Roger Vanden Stock, e da Superleague, Alex Andreu. O diretor de marketing do Anderlecht, Chris Lioen, afirmou que o novo projeto permitirá que a equipe belga "enfrente novamente grandes clubes estrangeiros", além de significar uma nova fonte de receita. Em seu primeiro ano, a Superleague Formula será disputada em seis circuitos europeus. A estréia está programada para os dias 30 e 31 de agosto, no autódromo Donington Park, na Inglaterra. Em seguida, serão disputadas provas na Alemanha, na Bélgica, na Itália, em Portugal e na Espanha. Os organizadores da Superleague Formula pretendem, no entanto, aumentar o número de etapas nas próximas temporadas, e os organizadores já disseram que o Brasil está na lista de países que podem receber as corridas.