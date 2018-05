Anderlecht e Valencia avançam na Liga Europa; Genoa é eliminado

No entanto, o atacante espanhol David Villa desperdiçou um pênalti, porém mais tarde marcou um gol nos acréscimos para dar um triunfo de 2 x 1 ao Valencia sobre o Genoa, garantindo seu lugar e eliminando o clube italiano.

O Anderlecht e o Valencia se uniram ao Lille, que venceu por 3 x 1 o Slavia de Praga, e o Twente Ensched, que completou os classificados às oitavas de final com um empate de 1 x 1 diante do eliminado Steaua de Bucareste.

Somente havia quatro lugares disponíveis na disputa de 12 jogos desta quinta-feira, já que vários times haviam se classificado, incluindo o Ajax holandês.

Anderlecht e Ajax ficaram com 11 pontos no Grupo A, mas o time belga ficou em primeiro devido aos melhores resultados nos jogos entre ambos.

O Valencia terminou no topo do Grupo B com 12 pontos.

Gols de Yohan Cabaye, Gervinho e Ludovic Obraniak deram vitória ao Lille da França por 3 x 1 sobre o Slavia de Praga.

O Twente terminou em segundo lugar no Grupo H, atrás do Fenerbahce, ao empatar por 1 x 1 com o Steaua de Bucareste.

O Salzburgo foi o único time a completar sua atuação na etapa de grupos com pontuação perfeita ao vencer por 1 x 0 o Villarreal da Espanha com um gol de Dusan Svento no Grupo G.

A seguir, veja todos os classificados às oitavas de final:

Shakhtar Donetsk, Ajax, Anderlecht, Valencia, Lille, Hamburgo, Hapoel Tel Aviv, Sporting, Hertha Berlin, Roma, Fulham, Galatasaray, Panathinaikos, Salzburgo.

Villarreal, Fenerbahce, Twente Enschede, Benfica, Everton, Brujas, PSV Eindhoven, FC Copenhagen, Werder Bremen, Athletic de Bilbao, Liverpool, Juventus, Standard Lieja, Rubin Kazan, Unirea Urziceni, Wolfsburgo, Olympique de Marselha e Atlético de Madrid.

(Reportagem de Brian Homewood)